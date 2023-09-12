شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة اليد يوافق على إصدار كارنيهات لـ5 لاعبين فى صفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، عن موافقة اتحاد كرة اليد على صدور كارنيهات قيد 5 لاعبين بعد تحصيل 4 ملايين جنيه حتى الآن مديونيات للاتحاد، من بينها 2 مليون قام بتحصيلها هانى العتال المرشح فى الانتخابات المقبلة على منصب نائب الرئيس.

وقال عبد الباري، فى تصريح لبرنامج زملكاوي الذى يذاع عبر شاشة قناة الزمالك، إن من ضمن الكارنيهات التى تم إصدارها خاصة بأحمد الأحمر، وأحمد حسام ومحمد بسيونى مودى ومؤمن زكى.

وفى وقت سابق، كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، عن سر تسوية مديونيات القلعة البيضاء لدى الاتحادات الرياضية مؤكداً أن التسوية تمت من خلال متأخرات المحال التجارية التى تم تحصيلها خلال الساعات الماضية.

وقال المدير المالى للزمالك، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن الحصول على متأخرات المحال التجارية ساهم فى تحصيل 2 مليون جنيه تم دفعها لاتحاد اليد من مستحقات الاتحاد لدى الزمالك، مشيرا إلى أنه لا يوجد تدخل من خارج النادى لحل الأزمات المالية خلال هذه الفترة.

وأشار المدير المالى للزمالك إلى استجابة اتحادى كرة السلة والكرة الطائرة لتسوية مديونيات الأبيض من أجل قيد اللاعبين بعد التوصل لحل لإرضاء الطرفين.