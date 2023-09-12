شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن التعاقد مع أنتوني موديست.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست لمدة موسم قابل للتمديد لموسم إضافى، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر بدءا من الموسم المقبل عبر حسابه على إنستجرام.

وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي الإجراءات الخاصة بالتعاقد ليصبح اللاعبا في صفوف الفريق الأحمر قبل غلق باب القيد.

ووصل موديست إلى القاهرة الاثنين بعد اجتياز الكشف الطبي الذي خضع له في أحد الدول الأوروبية، حيث وصل اللاعب إلى مطار القاهرة بصحبة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء ووكيل أعمال ودينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر.

وأنهى الأهلي الاتفاق مع موديست على الانضمام إلى الأهلي لمدة موسم مع خيار التجديد لموسم إضافي في حالة المشاركة بنسبة 75 % من مباريات الموسم الأول.

ويحصل موديست من الأهلي على 1.5 مليون دور سنويا، بخلاف 250 ألف دولار عبارة عن مزايا إضافية حال تسجيل عدد معين من الأهداف أو تحقيق بطولات رفقة الأهلي مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

وجاء تعاقد الأهلي مع موديست بناءا على ترشيح من ياسين الميكاري محلل أداء الأهلي والذي عرض الأمر على مارسيل كولر المدير الفني، ورحب بالفكرة وطلب من إدارة الأهلي حسم الصفقة، وكلف وكيل أعماله بالتفاوض المباشر مع المهاجم الفرنسي ومعاونة أمير توفيق في حسم المفاوضات لصالح الأهلي.