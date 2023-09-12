شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاقد الأهلى مع موديست.. القيمة المالية ومدة العقد وكواليس المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها، وقام أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية.

ووصل موديست إلى القاهرة، أمس الإثنين، بعد اجتياز الكشف الطبي الذي خضع له في إحدى الدول الأوروبية، حيث وصل اللاعب إلى مطار القاهرة بصحبة أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، ودينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر.

وأنهى الأهلي الاتفاق مع موديست على الانضمام إلى الأهلي لمدة موسم مع خيار التجديد لموسم إضافي في حالة المشاركة بنسبة 75% من مباريات الموسم الأول.

ويحصل موديست من الأهلي على 1.5 مليون دور سنويا، بخلاف 250 ألف دولار عبارة عن مزايا إضافية حال تسجيل عدد معين من الأهداف أو تحقيق بطولات رفقة الأهلي، مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا.

وجاء تعاقد الأهلي مع موديست بناء على ترشيح من ياسين الميكاري، محلل أداء الأهلي، والذي عرض الأمر على مارسيل كولر، المدير الفني، ورحب بالفكرة وطلب من إدارة الأهلي حسم الصفقة، وكلف وكيل أعماله بالتفاوض المباشر مع المهاجم الفرنسي ومعاونة أمير توفيق في حسم المفاوضات لصالح الأهلي.

ومن المقرر أن يكون موديست جاهزا للمشاركة مع الأهلي في السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل بعد وصول البطاقة الدولية، حيث سيسافر رفقة بعثة الأهلي إلى السعودية من أجل التحضير لموقعة السوبر الأفريقي.