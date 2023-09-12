شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تجهيز موديست للمشاركة مع الأهلى فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر
وحسم الأهلي ملف التعاقد مع المهاجم الفرنسي بعدما خضع اللاعب للكشف الطبي خلال الساعات الماضية بأحد مستشفيات ألمانيا برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلي، الذى سافر إلى ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي لإتمام الصفقة.
وانتهى عقد أنتوني موديست مع نادي بورسيا دورتموند الألماني في يوليو الماضي لكنه يتدرب منذ فترة مع فريق فورتونا كولن، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بألمانيا، للحفاظ على لياقته البدنية.
ونال المهاجم الفرنسى أنتوني موديست قناعة مارسيل كولر، الذي لم يتوقف كثيراً عند عمر اللاعب (35 عاماً)، وأكد مدرب الأهلي أن اللاعب صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية، وله خبرات طويلة تُساعده على التأقلم سريعاً مع الأهلي.
وانتهى عقد أنتوني موديست مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى يوليو الماضي، وأصبح حراً، ولعب موديست من قبل لعدة أندية، أبرزها كولن وهوفنهايم، إلى جانب بوردو بالدوري الفرنسي، وتيانجين الصيني.
ويخوض الأهلي الفترة المقبلة تحديات كثيرة أولها السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل بالسعودية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ودوري السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية بالسعودية بجانب البطولات المحلية.
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