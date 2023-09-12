موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى

موعد مباراة الاهلى واتحاد العاصمة الجزائري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة فى مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.

الأهلى الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الأفريقى

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.

وضرب فريق سان جورج الإثيوبي موعداً مع الأهلى في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة. توصل مسئولو النادي الاهلى مع نظرائهم في نادي سان جورج الإثيوبي، منافسه في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على لعب المباراتين فى القاهرة. ويواجه سان جورج مشكلة فى خوض مباراة دور الـ32 على ملعبه بسبب رفض اعتماد الملاعب الإثيوبية من قبل الكاف، بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة لاستضافة البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وتقام مباراة الذهاب يوم 24 سبتمبر فى القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب أحد يومي 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر. وكان الأهلى قد توج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، بنتيجة 3 - 2 فى مجموع مباراتي الذهاب.

انطلاقة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا أمام سان جورج الاثيوبى