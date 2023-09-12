شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"26" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عبد الرحمن مجدى، نجم النادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ "26" فهو من مواليد 12 سبتمبر 1997، بدأ عبد الرحمن مجدى حياته الكروية فى قطاع الناشئين بنادى الترسانة حيث اكتشفه المدرب شاكر عبد الفتاح واقتنع بقدراته وقام بتصعيده للفريق الأول لكنه لم يشارك كأساسى، وعندما رحل شاكر عبد الفتاح عن الجهاز الفنى تولى على ماهر قيادة الشواكيش ووقتها حدثت أزمة بين اللاعب والمدير الفنى الجديد ليستبعده الأخير من صفوف الفريق.

ومرت فترة كان فيها عبد الرحمن بعيداً عن الفريق قبل أن يعود شاكر عبد الفتاح مجددا لقيادة الترسانة ومعه رجع اللاعب الشاب للفريق وساهم فى إنقاذه من الهبوط للدرجة الأدنى، لفت عبد الرحمن أنظار الإسماعيلى الذى خطفه بعد صراع مع المقاصة، وبات حاليا من نجوم الدراويش بعدما تطور بشكل سريع وبات الحل الأمثل لأى مدرب نظرا لقدراته الفنية والبدنية العالية.

وظهرت موهبة عبد الرحمن مجدى منذ الصغر وهو ما جعله محط اهتمام للمدير الفنى السابق لمنتخب الشباب معتمد جمال الذى ضم جناح الشواكيش، ثم انضم للمنتخب الأولمبى مع شوقى غريب، ظهر عبد الرحمن مجدى، بمستوى متميز الامر الذى جعله محط أنظار أندية أوروبية ومصرية، وتلقى اللاعب العديد من العروض للرحيل عن قلعة الدراويش خاصة أنه قدم مستوى متميزا مع المنتخب الأولمبى الذى صعد معه لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .