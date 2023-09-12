شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تتوجه إلى تنزانيا غدًا لمواجهة بطل جيبوتى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للسفر إلى تنزانيا غدًا، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل 16 سبتمبر.

واستقر الجهاز الفنى للسفر قبل موعد المباراة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبون من الاعتياد على الأجواء فى تنزانيا.

وكان الجهاز الفنى طلب من اللجنة المكلفة بإدارة النادى، برئاسة الدكتور عماد البنانى، سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبى الفريق، وكشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عقده اجتماعاً مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، تضمن الحديث عن ضرورة صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وقال مدير الكرة، إنه أخطر اللجنة المكلفة بإدارة النادي بضرورة صرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة الحالية، متمنياً سداد المستحقات قبل السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة أرتا سولار المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ من اجل توفير جو من الهدوء والاستقرار داخل الفريق قبل المباراة المهمة.

ويسعى الجهاز الفنى للزمالك لتوفير كافة سبل الراحة للاعبين قبل السفر إلى تنزانيا وضربة البداية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى، وهو ما دفع الجهاز للمطالبة بمستحقات اللاعبين المتأخرة، خاصة وإن اللاعبون طالبوا بالحصول على مستحقاتهم نظرًا لتأخرها لعدة أشهر والحصول على أكثر من وعد بصرفها.