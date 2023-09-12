5 معلومات عن مباراة مصر وتونس الودية اليوم الثلاثاء 12 / 9 / 2023

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع منتخب مصر مع نظيره التونسى باستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات المنتخبين للتحديات القادمة، وأبرزها كأس أمم أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن مباراة مصر وتونس الودية..

1_منتخب مصر يهزم تونس فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 107.65 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية منتخب تونس 56.25 مليون يورو.





2_ترتيب مصر وتونس فى تصفيات أمم أفريقيا ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، برصيد 15 نقطة من الفوز فى 5 مواجهات وتلقى هزيمة وحيدة.

ويتواجد المنتخب التونسي فى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة، إذ فاز في 4 مواجهات، وتعادل في واحدة، وخسر في واحدة أخرى.

وحسم منتخبا مصر وتونس التأهل رسميًا إلى كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بكوت ديفوار.



3_القناة الناقلة لودية مصر وتونس 3_القناة الناقلة لودية مصر وتونس

تنقل قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري مباراة منتخب مصر الأول الودية، ونظيره تونس، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات المنتخب الوطني الودية.





4_أرقام فيتوريا مع منتخب مصر

فيتوريا تولى مهمة تدريب منتخب مصر في يوليو الماضي، وأدار 8 مباريات، بواقع 4 لقاءات رسمية و4 وديات، انتهت جميعها بفوز "الفراعنة"، وسجل المنتخب الوطنى تحت قيادته 20 هدفاً وتلقت شباكه هدفين.





التقى منتخبا مصر وتونس فى 41 مباراة رسمية وودية في كل البطولات. وتميل الكفة لمنتخب تونس الذي حقق الفوز في 17 مباراة، مقابل 13 انتصارا لمنتخب مصر، بينما حسم التعادل 11 لقاء جمع بينهما. وعلى مدار 41 مباراة، سجل منتخب تونس 45 هدفا في شباك منتخب مصر، بينما أحرز "الفراعنة" 38 هدفا في شباك "نسور قرطاج". آخر مواجهة بين مصر وتونس بشكل عام كانت في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021، وحقق "نسور قرطاج" الفوز فيها بالوقت القاتل بهدف عمرو السولية بالخطأ في مرماه ويعود آخر لقاء ودي إلى يناير 2017، حين فازت مصر على تونس في الوقت القاتل بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في استاد القاهرة.

5_مواجهات مصر وتونس