شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه بلدية المحلة ودياً اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال مباراة ودية مع بلدية المحلة اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسماعيلية فى إطار استعدادات الدراويش لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويهدف إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلى، من المباريات الودية لزيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات فى الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودى دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد، قبل الفوز على فيوتشر بهدف نظيف، والخسارة من الجونة بهدف أيضا فيما خاض أخر لقاءاته الودية أمام سترة البحرينى أمس الاثنين.