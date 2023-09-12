شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك كامل العدد قبل مواجهة أرتا سولار.. وغموض موقف هذا الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح فريق الزمالك شبه كامل العدد قبل السفر إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل الموافق 16 من الشهر الجارى.

وعاد محمود شيكابالا للتدريبات الجماعية للزمالك بعدما كان يعانى من اجهاد عضلى، كما عاد عمرو السيسى للتدريبات بعدما كان يعانى من إصابة جزع فى الركبة، كما تأكد الجهاز من جاهزية محمد عبد الشافى، الذى يعد أحد العناصر الهامة فى الفريق، نظرًا لخبراته الكبيرة.

فيما يستمر محمد عواد فى خوض تدريباته التأهيلية على أمل الجاهزية قبل سفر البعثة، حيث يعانى عواد من إصابة الركبة التى لحقت به وأبعدته عن المشاركة فى المباراة الودية لفريقه أمام السكة الحديد فى فترة الاعداد التى أقيمت مؤخرًا، كما يواصل عبد الله جمعة التأهيل.