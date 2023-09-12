شكرا لقرائتكم خبر عن 41 مباراة جمعت مصر وتونس قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء منتخبا مصر وتونس مباراة ودية والتي تأتي في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2023.

وضمن منتخبا مصر وتونس التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

منتخب مصر سيدخل هذه المباراة متسلحا بخدمات قائده محمد صلاح نجم ليفربول، والذي غاب عن مباراة الفراعنة الماضية ضد إثيوبيا في التصفيات الأفريقية.

في المقابل، يدخل منتخب تونس هذه المباراة بمعظم أسلحته، علما بأنه يريد تحقيق الانتصار حتى يرفع من رصيده في التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

التقى منتخبا مصر وتونس في 41 مباراة رسمية وودية في كل البطولات.



تاريخ المواجهات

وتميل الكفة لمنتخب تونس الذي حقق الفوز في 17 مباراة، مقابل 13 انتصارا لمنتخب مصر، بينما حسم التعادل 11 لقاء جمع بينهما.

وعلى مدار 41 مباراة، سجل منتخب تونس 45 هدفا في شباك منتخب مصر، بينما أحرز "الفراعنة" 38 هدفا في شباك "نسور قرطاج".

آخر مواجهة بين مصر وتونس بشكل عام كانت في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021، وحقق "نسور قرطاج" الفوز فيها بالوقت القاتل بهدف عمرو السولية بالخطأ في مرماه

ويعود آخر لقاء ودي إلى يناير 2017، حين فازت مصر على تونس في الوقت القاتل بهدف نظيف أحرزه مروان محسن في استاد القاهرة.