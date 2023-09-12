شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أولى مباريات الزمالك بالدوري الجديد.. المقاولون وليس بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي أوسوريو، إعلان رابطة الأندية المصرية، مواعيد مباريات الموسم الجديد للدورى الممتاز، بعد الإعلان عن جدول المباريات دون تحديد مواعيد.

ووفقا للجدول المعلن بعد قرعة الدورى للموسم الجديد، سيفتتح الزمالك مباريات في الجولة الأولى بمواجهة بيراميدز، ولكن سيتم تأجيل اللقاء نظرا لإرتباط الفريقين بمواجهات أفريقية، حيث سيلتقي الزمالك مع فريق أرتا سولار بطل جيبوتى يوم 16 سبتمبر الجارى في افتتاح مشواره بالكونفدرالية، بينما سيلتقي بيراميدز مع الجيش الرواندي يوم 17 من الشهر نفسه في بداية مشواره بدوري الأبطال.

وأصبح السيناريو الأقرب أن يفتتح الزمالك مبارياته بالموسم الجديد أمام المقاولون في المباراة المقرر إقامتها بالجولة الثانية للدورى ولكن يتوقف الأمر على المواعيد التي ستعلنها رابطة الأندية لمباريات الدوري وهو ما سيحدث خلال الساعات القليلة المقبلة.

تحددت مباريات فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدما أجريت مساء اليوم، الإثنين، قرعة بطولة الدورى الممتاز، لموسم 2023 / 2024 والتى أقيمت فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت مباريات الزمالك مباريات الزمالك في الدور الأول كالتالى..

الجولة 1: بيراميدز × الزمالك

الجولة 2: الزمالك × المقاولون

الجولة 3: البنك الاهلي × الزمالك

الجولة 4: الزمالك × سموحة

الجولة 5: إنبي × الزمالك

الجولة 6: الزمالك × زد

الجولة 7: فيوتشر × الزمالك

الجولة 8: الزمالك × الاتحاد

الجولة 9: المصري × الزمالك

الجولة 10: الزمالك × الأهلي

الجولة 11: سيراميكا × الزمالك

الجولة 12: الزمالك × فاركو

الجولة 13: الاسماعيلي × الزمالك

الجولة 14: الزمالك × الداخلية

الجولة 15: الجونة × الزمالك

الجولة 16: الزمالك × طلائع الجيش

الجولة 17: بلدية المحلة × الزمالك