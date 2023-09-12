شكرا لقرائتكم خبر عن عسران: الجمهور سر تأهل منتخب مصر لنهائى بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد عسران لاعب المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة عن سعادته بعد تأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتأهل أمس المنتخب المصري إلى النهائي بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة “3-1“ في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع المنتخب الجزائري في النهائي غدا الأربعاء.

وقال محمد عسران: “ التأهل نتاج جهد مبذول وتعب كبير خلال الفترة الماضية من جانب اللاعبين من أجل الوصول إلى النهائي“.

وأضاف قائلًا: “ سنقوم بغلق هذه الصفحة والتفكير في مباراة النهائي، حيث أن الهدف الأساسي من البداية هو التتويج بلقب البطولة“.

وتابع: “ستكون مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الجزائر صعبة وقوية ولكن سيقدم اللاعبون أداء جيد وسيبذلون قصارى جهدهم“.

وأكد عسران: “ اللاعبون لديهم حافز كبير لتحقيق الفوز خاصة بعد الهزيمة التي تعرض لها المنتخب المصري من نظيره الجزائري في دور المجموعات“.

واختتم حديثه قائلًا: “ الجمهور المصري هو السبب الأساسي في التأهل إلى النهائي حيث إنه يقدم كافة الدعم والمساندة والتحفيز للاعبين، وأوجه الشكر والتقدير لهم، وسنبذل ما في وسعنا للتتويج بلقب البطولة وإسعادهم “