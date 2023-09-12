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الزمالك لـ"الخليج 365": استلام كارنيهات 5 لاعبين بفريق اليد للمشاركة بالمباريات

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القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى مدير جهاز كرة اليد فى نادى الزمالك على تواجد إدارى الفريق فى إتحاد اللعبة للحصول على كارنيهات قيد 5 لاعبين بعد موافقة إتحاد اليد بصدورها بعد تحصيل 4 مليون جنيه من قيمة مديونيات الزمالك لدى الاتحاد. 

 

وقال عبد البارى فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه سيتحدث مع لاعبى الفريق عقب لقاء الترسانة فى الدورى اليوم عن مطالبة الاتحاد بجواب يقيد بتنازل اللاعبين عن شكوى عدم الحصول على المستحقات من أجل قيد باقى اللاعبين الجدد.

 

ويستلم مسئولو الزمالك الكارنيهات الخاصة بـ 5 لاعبين للموسم الجديد وهم أحمد الأحمر، وأحمد حسام ومحمد بسيونى مودى ومؤمن زكى وأحمد سامح.

 

وكشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، عن وصول 2 مليون  جنيه جدد لإتحاد اليد قام بتحصيلها هانى العتال المرشح فى الانتخابات المقبلة على منصب نائب الرئيس.

 

وفى وقت سابق، كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، عن سر تسوية مديونيات القلعة البيضاء لدى الاتحادات مؤكداً أن التسوية تمت من خلال متأخرات المحال التجارية التى تم تحصيلها خلال الساعات الماضية.

 

وقال المدير المالى للزمالك، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن الحصول على متأخرات المحال التجارية ساهم فى تحصيل 2 مليون جنيه تم دفعها لاتحاد اليد من مستحقات الاتحاد لدى الزمالك، مشيرا إلى أنه لا يوجد تدخل من خارج النادى لحل الأزمات المالية خلال هذه الفترة.

 

وأشار المدير المالى للزمالك إلى استجابة اتحادى كرة السلة والكرة الطائرة لتسوية مديونيات الأبيض من أجل قيد اللاعبين بعد التوصل لحل لإرضاء الطرفين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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