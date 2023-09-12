شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة العالم لناشئى الخماسى الحديث فى ليتوانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 21 عاما في الخماسي الحديث والمقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري بمدينة دروسكينينكي في ليتوانيا.

ويضم جدول منافسات اليوم مسابقة تتابع ألفرق للفتيات والبنين، ويتكون فريق الرجال من مازن طارق ومحمد حسام، فيما يضم فريق السيدات ملك إسماعيل وفريدة أبوهاشم.

وبدأت منافسات الناشئات بمسابقة السلاح فى تمام الساعة الثامنة ونصف صباحا، ثم النقاط الإضافية للسلاح عند الساعة 12.20 ظهرا، ثم الموانع والسباحة والليزر-رن.

وتبدأ منافسات الناشئين بمسابقة السلاح عند الساعة 10.20 صباحا ثم النقاط الإضافية للسلاح، ثم الموانع والسباحة والليزر- رن.

وتضم قائمة المنتخب المصرى 4 لاعبين، وهم "محمـد الجنـدى ومعتـز وائـل ومـازن طـارق ومحمـد حسـام"، وتشهد قائمة ألفتيات مشاركة الرباعى "ملـك إسماعيل وأميـره قنـديـل وفريدة أبو هاشم وزينة عامر".

ويترأس البعثة المهندس عمـرو شمـس، كما تضم يـاســر حفنـى المستشار ألفنى ومدير الرياضي، وعمـــرو سـيــد المدير ألفني، ومـؤمـن سيــد المدير ألفنى للسلاح، ومحمـد العسـال المدير ألفنى للسلاح، وديفيـد عادل المدير ألفنى للسلاح، وعبد الرحمن عادل المدير ألفنى للسلاح، وإبـراهيـم سكـــر المدير ألفنى للرماية، وهشــام سليمـان المدير ألفنى للضاحية والدكتور محسن حسنى للعلاج الطبيعى والتدليك.

الجدير بالذكر أن مصر حققت ميداليتين بواقع ذهبية وفضية فى النسخة الماضية من بطولة العالم للناشئين التى أقيمت فى بـولنــــدا 2022 .

حيث توج ألفريق المكون من (محمـد الجنـدى- معتـز وائل – عمـر وائـل) بذهبيــة ‏ ألفـرق، واحرز محمــد الجنــدى فضيـــة ألفردى فيما حصل ألفريق المكون من (يـوسـف قـرنـى – اميرة قنديل) علـى المركـز الـرابـع ‏ فى التتابع المختلـط.