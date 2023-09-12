شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على أحمد فتوح بعد إصابته مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجهاز الطبي للزمالك مع نظيره في المنتخب الوطنى للإطمئنان على آخر تطورات إصابة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض، والتي تعرض لها خلال تواجده في صفوف الفراعنة قبل مواجهة تونس الودية اليوم.

واشتكى أحمد فتوح من آلام في عضلات البطن، وأدى تدريبات تأهيلية على هامش مران المنتخب الوطنى أمس الثلاثاء، ويفضل فيتوريا إراحته حيث يشترط جاهزية اللاعبين تماما للمشاركة فى أى لقاء.

ويرغب الجهاز الطبي للزمالك في معرفة موقف أحمد فتوح قبل السفر إلى تنزانيا غداً الأربعاء لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعتمد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على أحمد فتوح في صفوف الفريق الأبيض،بصفة أساسية، كونه أهم العناصر التي غنى عنها فى تشكيل الفريق.

فى سياق مختلف عاد محمود شيكابالا للتدريبات الجماعية للزمالك بعدما كان يعانى من اجهاد عضلى، كما عاد عمرو السيسى للتدريبات بعدما كان يعانى من إصابة جزع فى الركبة، كما تأكد الجهاز من جاهزية محمد عبد الشافى، الذى يعد أحد العناصر الهامة فى الفريق، نظرًا لخبراته الكبيرة.

فيما يستمر محمد عواد فى خوض تدريباته التأهيلية على أمل الجاهزية قبل سفر البعثة، حيث يعانى عواد من إصابة الركبة التى لحقت به وأبعدته عن المشاركة فى المباراة الودية لفريقه أمام السكة الحديد فى فترة الاعداد التى أقيمت مؤخرًا، كما يواصل عبد الله جمعة التأهيل.