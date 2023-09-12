شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجتمع مع معاونيه ولاعبى الأهلى وجلسة خاصة مع خالد عبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جلسه خاصة مع خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق على هامش المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص كولر على الاطمئنان على الحالة الطبية لخالد عبد الفتاح مدافع الفريق في حضور الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق. وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي.



خالد عبد الفتاح مع كولر

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ، وعقد كولر اجتماعًا مع أعضاء الجهاز الفني المعاون على هامش المران.

وشهد الاجتماع مناقشات مطولة بين كولر مع أعضاء الجهاز الفني وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي.

كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي والتي تقام يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم ١٥ من الشهر الجاري في السعودية.