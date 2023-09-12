شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحرز ذهبية تتابع السيدات فى بطولة العالم لناشئى الخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج زوجي المنتخب المصري للخماسي الحديث المكون من ملك إسماعيل وفريدة أبو هاشم بالميدالية الذهبية لمسابقة تتابع السيدات في افتتاح منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 21 عاما للخماسي الحديث والمقامة خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري بمدينة دروسكينينكي الليتوانية.

واحرز الزوجي المصري الميدالية الذهبية برصيد 1103 نقطة متقدمًا على زوجي المجر المكون من سارة دوركا وليلي باسا الذي فاز بالفضية محققًا 1052 نقطة، وزوجي ليتوانيا المكون من تيجا باكينكيتي وجيدري جوديليت الذي حقق البرونزية برصيد 1011 نقطة.

وتقام بعد قليل مسابقة تتابع الناشئين بمشاركة الزوجي المصري المكون من مازن طارق ومحمد حسام.

وتضم قائمة المنتخب المصري 4 لاعبين، وهم "محمـد الجنـدى ومعتـز وائـل ومـازن طـارق ومحمـد حسـام"، وتشهد قائمة الفتيات مشاركة الرباعي "ملـك إسماعيل وأميـره قنـديـل وفريدة أبو هاشم وزينة عامر".

ويترأس البعثة المهندس عمـرو شمـس، كما تضم يـاســر حفنـي المستشار الفني ومدير الرياضي، وعمـــرو سـيــد المدير الفني، ومـؤمـن سيــد المدير الفني للسلاح، ومحمـد العسـال المدير الفني للسلاح، وديفيـد عادل المدير الفني للسلاح، وعبد الرحمن عادل المدير الفني للسلاح، وإبـراهيـم سكـــر المدير الفني للرماية، وهشــام سليمـان المدير الفني للضاحية والدكتور محسن حسني للعلاج الطبيعي والتدليك.

الجدير بالذكر أن مصر حققت ميداليتين بواقع ذهبية وفضية في النسخة الماضية من بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في بـولنــــدا 2022 . حيث توج الفريق المكون من (محمـد الجنـدي - معتـز وائل – عمـر وائـل) بذهبيــة ‏ الفـرق، واحرز محمــد الجنــدي فضيـــة الفردي فيما حصل الفريق المكون من (يـوسـف قـرنـي – اميرة قنديل) علـى المركـز الـرابـع ‏ فى التتابع المختلـط.