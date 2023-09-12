شكرا لقرائتكم خبر عن حوار جانبى بين موديست وديانج على هامش مران الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دار حوار جانبي على هامش مران الأهلي اليوم بين أليو ديانج لاعب الفريق وبين الوافد الجديد للقلعة الحمراء أنتوني موديست، وتحدث الثنائي قبل إنطلاق المران الأخير للمارد الأحمر قبل السفر مساء اليوم، الثلاثاء، للسعودية لخوض السوبر الأفريقي أمام إتحاد العاصمة الجزائري مساء الجمعة المقبل بمدينة الطائف السعودية.

وشارك موديست للمرة الأولى اليوم في مران الأهلي بعدما تم التعاقد معه أمس لمدة موسماً قابل للتجديد ، عقب اجتياز الكشف الطبي.

على صعيد أخر، يُجهّز مسئولو النادي الأهلي ملف طبي شامل عن جميع لاعبي الفريق تمهيداً لإرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

ومن المقرر أن يتضمن الملف الطبي تقرير شامل عن جميع الفحوصات والتحاليل التي سيطلبها الفيفا عن جميع اللاعبين المتواجدين بقائمة الأهلي قبل رحلة المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

يأتي ذلك بعدما طلب الإتحاد الادولي لكرة القدم من الاهلي ومن باقي الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية إرسال ملف طبي شامل عن جميع اللاعبين ، ويستهل الأهلي منافساته في مونديال الأندية بمواجهة الفائز من مباراة إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.