شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يفاوض نظيره الأفريقى لإذاعة نهائى مصر والجزائر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة خط اتصال مباشر مع مسئولى الاتحاد الأفريقي للعبة من أجل التفاوض على إذاعة لقاء منتخبي مصر والجزائر فى نهائى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التى تحتضنها القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر الجاري.

ويسعى ياسر قمر رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة للحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي بإذاعة اللقاء النهائي في ظل المنافسة الشرسة التى شهدتها أحداث البطولة وآخرها مباراة نصف النهائي بين مصر والكاميرون والتى فاز بها منتخب الفراعنة بنتيجة 1/3 في لقاء شهد أداء بطولي من منتخب مصر والذي حقق نتيحة مميزة على المنتخب الكاميروني العنيد الذى أطاح بالمنتخب التونسي حامل لقب آخر ثلاثة نسخ للبطولة الأفريقية.

وقال ياسر قمر فى تصريحات صحفية: "أتمنى الوصول لاتفاق مع الاتحاد الأفريقي والموافقة على إذاعة نهائى البطولة".

ويلتقي في السابعة من مساء الغد منتخب مصر الأول لكرة الطائرة للرجال أمام نظيره منتخب الجزائر في نهائي البطولة الأفريقية المقامة حالياً بالقاهرة.