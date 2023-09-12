شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن عن الزى الجديد لفريق الكرة فى مؤتمر صحفى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا في السابعة من مساء الأربعاء بأحدى فنادق التجمع الخامس، للكشف عن ملابسه للموسم الجديد، وزي فريق الكرة خلال الموسم المقبل. وقامت إدارة نادي بيراميدز بدعوة ممثلي وسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية لحضور المؤتمر الصحفي للكشف عن الزي الجديد للنادي بحضور الإدارة التنفيذية والجهاز الفني ونجوم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز. قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، رفض تظلم نادى بيراميدز ولاعبه محمد الشيبى لتغليظ عقوبة حسين الشحات لاعب الأهلى بعد الأزمة التى نشبت بينها خلال المباراة الأخيرة للفريقين بالدورى العام. وأيدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة قرار لجنة المسابقات بايقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بعد الاطلاع على تقارير الحكم ومراقب المباراة وشرط المباراة الأصلى

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