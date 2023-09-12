شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على ضحايا المغرب وليبيا فى ودية مصر و وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد الافريقي لكرة القدم - كاف - على الوقوف دقيقة حداد، على ضحايا المغرب و ليبيا، وذلك خلال الودية التي تجمع منتخب مصر أمام تونس باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الثامنة مساء اليوم.

من جانبه، أكد محمد غرابة مدير المنتخب، أنه تم مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للحصول على موافقته للوقوف دقيقة حداد على ضحايا أشقائنا من دولتى المغرب وليبيا وتم تلقى الموافقة.

وتعرضت دولة المغرب لزلزال خلال الساعات الماضية ، بينما ضرب إعصار دولة ليبيا، وأسفر عن العديد من الضحايا في الدولتين.

ويدخل منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالى فيتوريا مباراة ودية قوية فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، أمام منتخب تونس باستاد الدفاع الجوى ضمن خطة الاعداد لأمم أفريقيا المقبلة وتصفيات كأس العالم 2026.