شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يبدأ جلسات العلاج الطبيعى فى الزمالك بسبب إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسات العلاج الطبيعى في القلعة البيضاء للشفاء من إصابة خشونة الركبة التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين ومنعته من بدء فترة الإعداد مع القلعة البيضاء.

ويسابق حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الزمن من أجل الشفاء من إصابة الركبة التى لحقت به وأبعدته عن المشاركة فى المباراتين الوديتين لفريقه أمام السكة الحديد وسيراميكا.

ويرغب حارس الزمالك فى الجاهزية استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها 16 سبتمبر الجاري فى تنزانيا، بذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، حيث يواصل الحارس الخضوع للبرنامج التأهيلي بشكل مكثف على أمل الشفاء واللحاق بالفريق فى مواجهة الفريق الجيبوتي.

وكان الجهاز الفني للزمالك كشف عن معاناة محمد عواد حارس المرمي من خشونة في الركبة، أدت لغيابه عن فترة الإعداد التي يخوضها الفريق حاليًا استعدادًا للدورى المصري والكونفدرالية الأفريقية.