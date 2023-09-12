شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الدور الأول بالمجموعة الثانية بالقسم الثانى " ب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت لجنة المسابقات قرعة المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى "ب " والمقرر أن ينطلق بداية الشهر القادم . وجاءت مباريات الأسبوع الأول على النحو التالى :- طامية – الترسانة المنيا – بنى مزار الفيوم – الواسطى مغاغة – تليفونات بنى سويف نجوم باى الأسبوع الثانى الأسبوع الثانى تليفونات بنى سويف – الفيوم بنى مزار – مغاغه الترسانة – المنيا نجوم مصر – طاميه الواسطى باي الأسبوع الثالث الأسبوع الثالث الفيوم – بنى مزار الواسطى – تليفونات بنى سويف مغاغه – الترسانة المنيا – نجوم مصر طامية – باى الأسبوع الرابع الأسبوع الرابع الترسانة – الفيوم بنى مزار – الواسطى نجوم مصر – مغاغه طاميه – المنيا تليفونات بنى سويف – باي الأسبوع الخامس الأسبوع الخامس الفيوم – نجوم مصر الواسطى – الترسانة تليفونات بنى سويف – بنى مزار مغاغه – طاميه المنيا – باى الأسبوع السادس الأسبوع السادس طاميه – الفيوم نجوم مصر – الواسطى الترسانة – تليفونات بنى سويف المنيا – مغاغه بنى مزار – باي الأسبوع السابع الأسبوع السابع الفيوم – المنيا الواسطى – طاميه تليفونات بنى سويف – نجوم مصر بنى مزار – الترسانة مغاغه – باى الأسبوع الثامن الأسبوع الثامن مغاغه – الفيوم المنيا – الواسطى طاميه – تليفونات بنى سويف نجوم مصر – بنى مزار الترسانة – باى الأسبوع التاسع الأسبوع التاسع الواسطى – مغاغه تليفونات بنى سويف – المنيا بنى مزار – طاميه الترسانة – نجوم مصر الفيوم – باى ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة لدورى المحترفين ، كما يخوض مباراتين مع صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية يتأهل الفائز للمشاركة في دورة رباعية يتأهل منها الأول للدورى مباشرة .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز