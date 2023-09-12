شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الدور الأول بالمجموعة الأولى بالقسم الثانى "ب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة المسابقات قرعة المجموعة الاولى بدورى القسم الثانى "ب " والمقرر أن ينطلق بداية الشهر القادم . وجاءت مباريات الأسبوع الأول على النحو التالى :- أسمنت أسيوط – الأقصر شبان قنا – كيما أسوان الألومنيوم – قوص ملوى - ديروط طهطا باى الأسبوع الثانى الأسبوع الثانى كيما أسوان – أسمنت أسيوط قوص – شبان قنا ديروط – الألومنيوم طهطا – ملوى الأقصر – باي الأسبوع الثالث الأسبوع الثالث أسمنت أسيوط – قوص الأقصر – كيما أسوان شبان قنا – ديروط الألومنيوم – طهطا ملوى – باي الأسبوع الرابع الأسبوع الرابع ديروط – أسمنت أسيوط قوص – الأقصر طهطا – شبان قنا ملوى – الألومنيوم كيما أسوان – باي الأسبوع الخامس الأسبوع الخامس أسمنت أسيوط – طهطا الأقصر – ديروط كيما أسوان – قوص شبان قنا – ملوى الألومنيوم - باي الأسبوع السادس الأسبوع السادس ملوى – أسمنت أسيوط طهطا – الأقصر ديروط – كيما أسوان الألومنيوم – شبان قنا قوص – باي الأسبوع السابع الفيوم – المنيا الأسبوع السابع الأسبوع السابع أسمنت أسيوط – الألومنيوم الأقصر – ملوى كيما أسوان – طهطا قوص – ديروط شبان قنا – باي الأسبوع الثامن مغاغه – الفيوم الأسبوع الثامن الأسبوع الثامن شبان قنا – أسمنت أسيوط الألومنيوم – الأقصر ملوى – كيما أسوان طهطا – قوص ديروط باي الأسبوع التاسع الأسبوع التاسع الأقصر – شبان قنا كيما أسوان – الألومنيوم قوص – ملوى ديروط – طهطا أسمنت أسيوط – باي ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة لدورى المحترفين ، كما يخوض مباراتين مع صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية يتأهل الفائز للمشاركة في دورة رباعية يتأهل منها الأول للدورى مباشرة .

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