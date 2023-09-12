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تعرف على مباريات الدور الأول بالمجموعة الأولى بالقسم الثانى "ب"

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القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة المسابقات قرعة المجموعة الاولى بدورى القسم الثانى "ب " والمقرر أن ينطلق بداية الشهر القادم .

وجاءت مباريات الأسبوع الأول على النحو التالى :-

أسمنت أسيوط – الأقصر

شبان قنا – كيما أسوان

الألومنيوم – قوص

ملوى - ديروط

طهطا باى

الأسبوع الثانى

كيما أسوان – أسمنت أسيوط

قوص – شبان قنا

ديروط – الألومنيوم

طهطا – ملوى

الأقصر – باي

الأسبوع الثالث

أسمنت أسيوط – قوص

الأقصر – كيما أسوان

شبان قنا – ديروط

الألومنيوم – طهطا

ملوى – باي

الأسبوع الرابع

ديروط – أسمنت أسيوط

قوص – الأقصر

طهطا – شبان قنا

ملوى – الألومنيوم

كيما أسوان – باي

الأسبوع الخامس

أسمنت أسيوط – طهطا

الأقصر – ديروط

كيما أسوان – قوص

شبان قنا – ملوى

الألومنيوم - باي

الأسبوع السادس

ملوى – أسمنت أسيوط

طهطا – الأقصر

ديروط – كيما أسوان

الألومنيوم – شبان قنا

قوص – باي

الأسبوع السابع

الفيوم – المنيا

الأسبوع السابع

أسمنت أسيوط – الألومنيوم

الأقصر – ملوى

كيما أسوان – طهطا

قوص – ديروط

شبان قنا – باي

الأسبوع الثامن

مغاغه – الفيوم

الأسبوع الثامن

شبان قنا – أسمنت أسيوط

الألومنيوم – الأقصر

ملوى – كيما أسوان

طهطا – قوص

ديروط باي

الأسبوع التاسع

الأقصر – شبان قنا

كيما أسوان – الألومنيوم

قوص – ملوى

ديروط – طهطا

أسمنت أسيوط – باي

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة لدورى المحترفين ، كما يخوض مباراتين مع صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية يتأهل الفائز للمشاركة في دورة رباعية يتأهل منها الأول للدورى مباشرة .  

 

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