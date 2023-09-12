شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الدور الأول بالمجموعة الأولى بالقسم الثانى "ب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة المسابقات قرعة المجموعة الاولى بدورى القسم الثانى "ب " والمقرر أن ينطلق بداية الشهر القادم .
وجاءت مباريات الأسبوع الأول على النحو التالى :-
أسمنت أسيوط – الأقصر
شبان قنا – كيما أسوان
الألومنيوم – قوص
ملوى - ديروط
طهطا باىالأسبوع الثانى
كيما أسوان – أسمنت أسيوط
قوص – شبان قنا
ديروط – الألومنيوم
طهطا – ملوى
الأقصر – بايالأسبوع الثالث
أسمنت أسيوط – قوص
الأقصر – كيما أسوان
شبان قنا – ديروط
الألومنيوم – طهطا
ملوى – بايالأسبوع الرابع
ديروط – أسمنت أسيوط
قوص – الأقصر
طهطا – شبان قنا
ملوى – الألومنيوم
كيما أسوان – بايالأسبوع الخامس
أسمنت أسيوط – طهطا
الأقصر – ديروط
كيما أسوان – قوص
شبان قنا – ملوى
الألومنيوم - بايالأسبوع السادس
ملوى – أسمنت أسيوط
طهطا – الأقصر
ديروط – كيما أسوان
الألومنيوم – شبان قنا
قوص – باي
الأسبوع السابع
الفيوم – المنياالأسبوع السابع
أسمنت أسيوط – الألومنيوم
الأقصر – ملوى
كيما أسوان – طهطا
قوص – ديروط
شبان قنا – باي
الأسبوع الثامن
مغاغه – الفيومالأسبوع الثامن
شبان قنا – أسمنت أسيوط
الألومنيوم – الأقصر
ملوى – كيما أسوان
طهطا – قوص
ديروط بايالأسبوع التاسع
الأقصر – شبان قنا
كيما أسوان – الألومنيوم
قوص – ملوى
ديروط – طهطا
أسمنت أسيوط – باي
ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة لدورى المحترفين ، كما يخوض مباراتين مع صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية يتأهل الفائز للمشاركة في دورة رباعية يتأهل منها الأول للدورى مباشرة .
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