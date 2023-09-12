شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة للسفر للسعودية لمواجهة اتحاد العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وحرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي

وقاد اندرياس إندويا، مخطط الأحمال، برنامجا تدريبيا مطولا للاعبين استمر لمدة 40 دقيقة من بداية المران.

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال، تدريبات بدنية وفنية منفردة على هامش المران تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وخاض اللاعبون جانبا من تدريبات الكرة وتقسيمة في ختام فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم 15 من الشهر الجاري في السعودية.