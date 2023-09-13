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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 12-9-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها غادرت بعثة النادى الاهلى مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.
بعثة الأهلى تطير للسعودية لمواجهة اتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقى
غادرت بعثة النادى الاهلى مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.
أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى قائمة فريقه استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.
عبر الفرنسي أنتوني موديست، المهاجم الجديد للنادي الأهلي ، عن سعادته بالتواجد في نادي القرن ، مشيراً إلي أنه متحمس بالظهور بقميص النادي بقوة وشجاعة .
اختتم فريق الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي ، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.
انتظم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في مران الفريق الذي أُقيم اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش ليؤكد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً بشد في العضلة الضامة وجعلته يخضع لبرنامج تأهيلي الأيام الماضية.
قال خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الثنائي «علي معلول وبيرسي تاو»، لاعبي الفريق سوف يلحقان ببعثة الأهلي في السعودية عقب انتهاء ارتباطهما مع منتخبي بلادهما.
كولر يجتمع مع معاونيه ولاعبى الأهلى وجلسة خاصة مع خالد عبد الفتاح
عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جلسه خاصة مع خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق على هامش المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.
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