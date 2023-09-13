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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 12-9-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها غادرت بعثة النادى الاهلى مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

بعثة الأهلى تطير للسعودية لمواجهة اتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقى

غادرت بعثة النادى الاهلى مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى قائمة فريقه استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

عبر الفرنسي أنتوني موديست، المهاجم الجديد للنادي الأهلي ، عن سعادته بالتواجد في نادي القرن ، مشيراً إلي أنه متحمس بالظهور بقميص النادي بقوة وشجاعة .

وصلت منذ قليل بعثة النادى الأهلى إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر الى المملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الدولى بمدينة الطائف السعودية، بعدما حدد الجهاز الفني اليوم موعداً للسفر إلى السعودية من أجل التعود على أجواء الطقس في الأراضي السعودية والأجواء المحيطة بالمباراة.

اختتم فريق الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي ، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

انتظم ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في مران الفريق الذي أُقيم اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش ليؤكد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً بشد في العضلة الضامة وجعلته يخضع لبرنامج تأهيلي الأيام الماضية.

قال خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الثنائي «علي معلول وبيرسي تاو»، لاعبي الفريق سوف يلحقان ببعثة الأهلي في السعودية عقب انتهاء ارتباطهما مع منتخبي بلادهما.

كولر يجتمع مع معاونيه ولاعبى الأهلى وجلسة خاصة مع خالد عبد الفتاح

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جلسه خاصة مع خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق على هامش المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

يعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تجهيز إمام عاشور لاعب وسط الفريق ليكون له دور وبصمة مع الفريق الأحمر الفترة القادمة، فى ظل رغبته فى إدخال اللاعب بأجواء المشاركة بشكل مستمر، لاسيما بعد المستوى الطيب الذى ظهر عليه اللاعب فى التدريبات الجماعية، والوقت الذى شارك فيه فى المباراتين الوديتين التي خاضهما الأهلي ضد ألوميني السلوفيني بمعسكر النمسا، وأمام طلائع الجيش فى ختام تحضيراته لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري الجمعة المقبل.

طلب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تجهيز الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر الجديد؛ للمشاركة فى مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، حتى يكون على أتم استعداد من الناحية البدنية للمشاركة في تلك المباراة وتدعيم صفوف فريقه، فى ظل رغبة الجهاز الفني في لحاق المهاجم الفرنسي بتلك المواجهة الهامة والمرتقبة.