شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: أهداف تونس المبكرة أثرت على سير اللقاء.. والخصم كان قويًا بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أن مباراة تونس مثلت تحديا كبيرا للاعبين موضحا أن الأهداف المبكرة للفريق التونسي أثرت على سير اللقاء.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "المباراة كانت تحدي قوي لينا، لم نبدأ بشكل جيد، ومن الصعب أن تبدأ مباراة وتخسر ٢/٠، لكن الفريق لعب بشكل رائع وكنا قادرون على التعادل في الشوط الأول".

وواصل المدير الفني للمنتخب الوطني: "حاولنا التعديل في النتيجة، رغم إننا غيرنا اسلوب اللعب لكن كل لاعب ادى ادواره بشكل جيد، في الشوط الثاني الرتم كان أقل، انا أكره الخسارة جدًا، وحينما اخسر أحب أن تكون اسباب من عندي".

وتابع تصريحاته: "أشكر اللاعيبة على مستواها والظروف صعبة جدًا، اللاعيبة ستبدأ الموسم والدفاع اول مرة يلعب مع بعضه، لكن سعدت بشخصية اللاعبين والفريق، الخصم قوي جدا معظم العناصر أو كلهم بيلعبوا في اوروبا وجايين من منافسات ولعبوا الماتش كأنه نهائي ودي حاجة جيدة لينا، لكن احنا مدخلناش المباراة كأنها نهائي".

وخسر منتخب مصر أمام نظيره التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين وديا، اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى كوت ديفوار يناير القادم.

تقدم المنتخب التونسى فى الدقيقة الثالثة من كرة عرضية من الطرف الأيمن عن طريق وجدى كشريدة شتتها على جبر لتصل إلى محمد على بن رمضان الذى مررها على حدود منطقة الجزاء إلى عيسى العيدونى الذى أطلق كرة صاروخية داخل الشباك، فيما جاء الهدف الثانى بعد تمريرة من إلياس عاشورى إلى وجدى كشريدة المنطلق من الخلف ليمرر كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء حأول على جبر تشتيت الكرة لكنها ارتطمت بحمدى فتحى وسكنت الشباك. وقلص ألفراعنة ألفارق فى الدقيقة 38، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو مررها على جبر لكن شتتها الدفاع لتصل إلى عمر كمال، ومن ثم أطلق تصويبة رائعة سكنت الشباك، ونجح حمزة رفيعة فى تسجيل الهدف الثالث لمنتخب تونس فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وشهد تشكيل منتخب تونس تواجد على معلول نجم خط دفاع النادى الأهلى أساسياً فى ظل اعتماد المدرب جلال القادرى على اللاعب بشكل كبير لقيادة الجبهة اليسرى، وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي: "حراسة المرمى: أيمن دحمان، خط الدفاع: على العابدى- ياسين مرياح- منتصر الطالبى- وجدى كشريدة – على معلول، وخط الوسط: إلياس السخيرى- عيسى العيدوني، وخط الهجوم: محمد على بن رمضان- يوسف المساكنى – إلياس العاشوري".