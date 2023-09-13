شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف المساكنى: منتخب مصر قوى.. وكأس الأمم لها طعم خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى يوسف المساكني قائد منتخب تونس على أن فريقه لعب مباراة مصر منذ البداية بهدف الفوز، قائلا: "منذ بداية مباراة مصر وهدفنا الفوز وسجلنا مبكرا هدفين واستطعنا الحفاظ على النتيجة وفي النهاية خرجنا بالانتصار".

وقال المساكني عبر قناة أون تايم سبورتس: "مصر منتخب قوي ولديه الإمكانيات لتسجيل الأهداف في أي وقت وتهديد المرمى، وبعد أن تسجل هدفين في 7 دقائق أمامه يجب أن تعود للدفاع من أجل الحفاظ على النتيجة".

وأتم لاعب المنتخب التونسي تصريحاته عقب الفوز على الفراعنة: "كل منتخبات إفريقيا أصبحت قوية وكأس الأمم لها طعم خاص وسنحضر لها بشكل جيد ".

وخسر منتخب مصر أمام نظيره التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين وديا، اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى كوت ديفوار يناير القادم.

تقدم المنتخب التونسى فى الدقيقة الثالثة من كرة عرضية من الطرف الأيمن عن طريق وجدى كشريدة شتتها على جبر لتصل إلى محمد على بن رمضان الذى مررها على حدود منطقة الجزاء إلى عيسى العيدونى الذى أطلق كرة صاروخية داخل الشباك، فيما جاء الهدف الثانى بعد تمريرة من إلياس عاشورى إلى وجدى كشريدة المنطلق من الخلف ليمرر كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء حأول على جبر تشتيت الكرة لكنها ارتطمت بحمدى فتحى وسكنت الشباك. وقلص ألفراعنة ألفارق فى الدقيقة 38، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو مررها على جبر لكن شتتها الدفاع لتصل إلى عمر كمال، ومن ثم أطلق تصويبة رائعة سكنت الشباك، ونجح حمزة رفيعة فى تسجيل الهدف الثالث لمنتخب تونس فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وشهد تشكيل منتخب تونس تواجد على معلول نجم خط دفاع النادى الأهلى أساسياً فى ظل اعتماد المدرب جلال القادرى على اللاعب بشكل كبير لقيادة الجبهة اليسرى، وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي: "حراسة المرمى: أيمن دحمان، خط الدفاع: على العابدى- ياسين مرياح- منتصر الطالبى- وجدى كشريدة – على معلول، وخط الوسط: إلياس السخيرى- عيسى العيدوني، وخط الهجوم: محمد على بن رمضان- يوسف المساكنى – إلياس العاشوري".