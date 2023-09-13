شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 12/ 9/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 12/ 9/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. رسميًا إعارة حمدى علاء لسموحة، وصرف 50 % من مستحقات اللاعبين قبل السفر إلى تنزانيا.

رسميًا الزمالك يُعير حمدى علاء لسموحة

أتم مسئولى نادى الزمالك، اتفاقهم بشكل رسمى، على إعارة حمدى علاء لاعب وسط الفريق الكروى الأول، لصفوف سموحة السكندرى، لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يستعين بملعب زد لخوض مرانه الأخير على النجيل الصناعى قبل مواجهة أرتا سولار

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خوض مران غدا الأربعاء على ملعب نادي زد، كونه من النجيل الصناعى.

الزمالك يعلن صرف 50 % من مستحقات اللاعبين قبل السفر إلى تنزانيا

أعلن أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك صرف 50 % من مستحقات لاعبى الفريق الأبيض قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تعرف على أولى مباريات الزمالك بالدوري الجديد.. المقاولون وليس بيراميدز

يترقب الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي أوسوريو، إعلان رابطة الأندية المصرية، مواعيد مباريات الموسم الجديد للدورى الممتاز، بعد الإعلان عن جدول المباريات دون تحديد مواعيد.

الزمالك يطمئن على أحمد فتوح بعد إصابته مع المنتخب

تواصل الجهاز الطبي للزمالك مع نظيره في المنتخب الوطنى للإطمئنان على آخر تطورات إصابة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض، والتي تعرض لها خلال تواجده في صفوف الفراعنة قبل مواجهة تونس الودية اليوم.

أوباما يحجز مكانه فى تشكيل فريق الزمالك مع أوسوريو

بات يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قريبا من اقتحام التشكيل الأساسى للقلعة البيضاء في الموسم الجديد،بعدما قدم مستويات جيدة مع الفريق منذ عودته من الإعارة.

محمد عواد يبدأ جلسات العلاج الطبيعى فى الزمالك بسبب إصابة الركبة

بدأ محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسات العلاج الطبيعى في القلعة البيضاء للشفاء من إصابة خشونة الركبة التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين ومنعته من بدء فترة الإعداد مع القلعة البيضاء.

الزمالك يتلقى دعوة للمشاركة فى بطولة الدوحة لكرة السلة بقطر