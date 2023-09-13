شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسى الأهلى فى انطلاقة الموسم الجديد محلياً وأفريقياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق النادي الأهلي رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري بمواجهة المصري في الجولة الأولى من منافسات البطولة المحلية التي ستقام الموسم المقبل.

وأُجريت أمس ، الأثنين، قرعة بطولة الدوري التى أسفرت عن مواجهة الأهلي أمام المصري في افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023 / 2024.

وتُوج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعا.

ويشارك في الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري الممتاز 18 فريقا، 15فريقًا من فرق الدوري المنتهي إلى جانب الثلاثي الصاعد حديثاً لدوري الأضواء «زد، الجونة، وبداية المحلة»، فيما يُعد النادي الأهلي حامل لقب المسابقة.

وجاءت الأندية المشاركة في المسابقة على النحو التالي:

الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر والمصري والإسماعيلي والاتحاد السكندري والداخلية وطلائع الجيش وسموحة وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وفاركو والمقاولون العرب وإنبي بالإضافة إلى الثلاثة أندية الصاعدة هذا الموسم «بلدية المحلة والجونة ونادي زد».

ويُذكر أن الأهلي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 43 بطولة، يليه غريمه الزمالك الذي حصد اللقب 14 مرة.

على الصعيد الأفريقي ، يستهل الأهلي مشواره في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بمواجهة سان جورج الأثيوبي في دور الـ32 حيث تقام مباراة الذهاب يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر الجاري، على أن يلعب لقاء الإياب بين الفريقين يوم السبت 30 من الشهر ذاته وتقام المباراتين في القاهرة.

وتأهل فريق سان جورج لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في الذهاب والإياب على بطل زنجبار، بثنائية مقابل هدف، ثم الانتصار بثلاثية مقابل هدف، ليتأهل لمواجهة الأهلي بطل النسخة السابقة، الذي جرى إعفائه من الدور التمهيدي من البطولة.