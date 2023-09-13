7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12/9/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، بعثة الزمالك تتوجه إلى تنزانيا غدًا لمواجهة بطل جيبوتى فى الكونفدرالية ، ومنتخب مصر يخسر أمام تونس 3 - 1 وديًا في ختام معسكر سبتمبر، وموديست على رأس قائمة الأهلى لمواجهة اتحاد العاصمة بكأس السوبر الأفريقى. تستعد بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك للسفر إلى تنزانيا غدًا، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل 16 سبتمبر. منتخب مصر يخسر أمام تونس 3 - 1 وديًا في ختام معسكر سبتمبر خسر منتخب مصر أمام نظيره التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين وديا، اليوم، الثلاثاء وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلى وصلت بعثة النادى الاهلى إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

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