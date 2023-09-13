شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: خسارة الفراعنة أمام تونس مفزعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن خسارة منتخب مصر وديا أمام تونس "مفزعة"، فى ظل الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين وديا، اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار يناير القادم.

و قال إمام فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر ويذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، أن الخسارة أمام تونس درس نتعلم منه ولكنها ليست دليل على مستوى الفراعنة الحقيقى .

وأشار إمام إلى أن تقليل الجماهير من وديتى إثيوبيا وتونس أثر سلبا على اللاعبين، ولكن المنتخب لن يستمر بهذا الشكل ولدينا الأفضل.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الموافقة على عدم ضم لاعبى الأهلى، كان بناءً على اتفاق مسبق.

وفاز منتخب مصر على منتخب إثيوبيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية، وذلك في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.