شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونس: المشادة مع فيتوريا طبيعية.. ورفضت طلب كولر برحيل معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس على أن المباراة أمام منتخب مصر كانت قوية، قائلا: "المباراة أمام مصر كانت قوية، منتخب يضم محمد صلاح وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد ولكن تكتيكياً تفوقنا".

وأكد القادري خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: في بعض الفترات مصر استحوذت على الكرة، ولكن بدون خطورة السيطرة كاملة كانت لتونس، وكولر تواصل معنا بشأن علي معلول ولكن اللاعب وجوده مهم بالنسبة لنا".

وواصل المدير الفني لنسور قرطاج: "المنتخب التونسي يحترم الأهلي ولكن معلول ابن تونس وكان مهم الحفاظ عليه، والمشادة مع فيتوريا أمر طبيعي يحدث في المباريات، منتخب مصر عريق وكبير والاكثر تتويجا بأفريقيا كل الاحترام لمصر وفيتوريا وهذا خلاف طبيعي جداً".

وخسر منتخب مصر أمام نظيره التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين وديا، اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى كوت ديفوار يناير القادم.

تقدم المنتخب التونسى فى الدقيقة الثالثة من كرة عرضية من الطرف الأيمن عن طريق وجدى كشريدة شتتها على جبر لتصل إلى محمد على بن رمضان الذى مررها على حدود منطقة الجزاء إلى عيسى العيدونى الذى أطلق كرة صاروخية داخل الشباك، فيما جاء الهدف الثانى بعد تمريرة من إلياس عاشورى إلى وجدى كشريدة المنطلق من الخلف ليمرر كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء حأول على جبر تشتيت الكرة لكنها ارتطمت بحمدى فتحى وسكنت الشباك. وقلص ألفراعنة ألفارق فى الدقيقة 38، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو مررها على جبر لكن شتتها الدفاع لتصل إلى عمر كمال، ومن ثم أطلق تصويبة رائعة سكنت الشباك، ونجح حمزة رفيعة فى تسجيل الهدف الثالث لمنتخب تونس فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وشهد تشكيل منتخب تونس تواجد على معلول نجم خط دفاع النادى الأهلى أساسياً فى ظل اعتماد المدرب جلال القادرى على اللاعب بشكل كبير لقيادة الجبهة اليسرى، وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي: "حراسة المرمى: أيمن دحمان، خط الدفاع: على العابدى- ياسين مرياح- منتصر الطالبى- وجدى كشريدة – على معلول، وخط الوسط: إلياس السخيرى- عيسى العيدوني، وخط الهجوم: محمد على بن رمضان- يوسف المساكنى – إلياس العاشوري".