شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: هناك من كان ينتظر خسارتنا أمام تونس.. وسنحاول إيجاد الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أسباب الهزيمة أمام تونس بثلاثية مقابل هدف وحيد بعدم توافر الأسلحة التي كان يعتمد عليها في كل مرة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "مكنش معانا كل الاسلحة اللي بنوفرها كل مرة علشان نخش الماتش، ممكن الناس اللي بتنظم الدوري ميقدروش يعملوا افضل، لان الموقف صعب، لكن كلنا لازم نفكر اننا نلاقي الحل، لان اه مش هيسمح لينا نكون على مستوى عالي".

وأوضح فيتوريا: "بعض اللاعبين حضرت معانا وهما متدربين مرتين او 4 مباريات وملعبوش رسمي، وقت ما الخصم بتاعنا بيغير دخل لاعب من مانشستر يونايتد، أنا بقول كل دي ظروف المباراة، لكن أعجبت بالتزام اللاعبين في المباراة".

وواصل فيتوريا: "يمكن ناس كتير في مصر كانت منتظرة الخسارة دي، لكن الخسارة ظهرت علشان نتحكم في الموقف اكتر، مفيش بطل بيكسب منافسات من غير لحظات خسارة، لازم في أمور مهمة نفكر فيها بشكل جدي، يعني بصراحة مكانش في اسلوب اننا نلعب مع فريق زي ده بالظروف دي".

وأردف المدير الفني للمنتخب الوطني: " شوف الخصم النهاردة جاي يلعب المباراة وبيحتفل بالهدف كأنه في نهائي واحنا مش قادرين نعمل ده، الاندية دلوقتي لاعيبتها مرتاحة لكن احنا زعلانين ولاعيبتنا زعلانة".

وعن غياب لاعبي الأهلي أوضح: "المسألة مش الأهلي لكن انا بتكلم عن النظام العام في مصر، ومفيش ولا معسكر أنا شعرت براحة رغم الفوز فى كل المباريات الماضية ولكن دائما يكون هناك مشاكل ويكون اللاعب وهو معنا لديه تركيز فى أمر آخر".

وخسر منتخب مصر أمام نظيره التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين وديا، اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى كوت ديفوار يناير القادم.

تقدم المنتخب التونسى فى الدقيقة الثالثة من كرة عرضية من الطرف الأيمن عن طريق وجدى كشريدة شتتها على جبر لتصل إلى محمد على بن رمضان الذى مررها على حدود منطقة الجزاء إلى عيسى العيدونى الذى أطلق كرة صاروخية داخل الشباك، فيما جاء الهدف الثانى بعد تمريرة من إلياس عاشورى إلى وجدى كشريدة المنطلق من الخلف ليمرر كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء حأول على جبر تشتيت الكرة لكنها ارتطمت بحمدى فتحى وسكنت الشباك. وقلص ألفراعنة ألفارق فى الدقيقة 38، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح منتخب مصر عن طريق زيزو مررها على جبر لكن شتتها الدفاع لتصل إلى عمر كمال، ومن ثم أطلق تصويبة رائعة سكنت الشباك، ونجح حمزة رفيعة فى تسجيل الهدف الثالث لمنتخب تونس فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وشهد تشكيل منتخب تونس تواجد على معلول نجم خط دفاع النادى الأهلى أساسياً فى ظل اعتماد المدرب جلال القادرى على اللاعب بشكل كبير لقيادة الجبهة اليسرى، وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي: "حراسة المرمى: أيمن دحمان، خط الدفاع: على العابدى- ياسين مرياح- منتصر الطالبى- وجدى كشريدة – على معلول، وخط الوسط: إلياس السخيرى- عيسى العيدوني، وخط الهجوم: محمد على بن رمضان- يوسف المساكنى – إلياس العاشوري".