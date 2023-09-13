منتخب اليمن الأولمبي يكتسح غوام بخماسية وينتظر التأهل ضمن أفضل "مركز ثاني"

فوت منتخب اليمن الأولمبي فرصة تحقيق نتيجة تاريخية ضد منتخب غوام وفاز 5-1، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة.



وينتظر المنتخب اليمني تحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الثالثة خلف المتصدر منتخب فيتنام الذي حسم بطاقة التأهل المباشرة بفارق المواجهات المباشرة.



وكان منتخب اليمن قد فاز في الجولة الأولى على سنغافورة بثلاثية نظيفة، وخسر في الجولة الثانية ضد فيتنام بهدفٍ دون رد، بينما خسرت غوام 6-0 ضد فيتنام ثم تعادلت مع سنغافورة 1-1.



ويلتقي أصحاب الضيافة منتخب فيتنام الذي حصد 6 نقاط من أول مباراتين بنظيره منتخب سنغافورة اليوم في ختام مباريات المجموعة على نفس الملعب “فيت تراي”.



وانطلقت صافرة بداية مباراة اليمن تحت 23 سنة الهامة ضد غوام في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 13:00 بتوقيت أبو ظبي ومسقط، 09:00 بتوقيت غرينتش GMT.



وفتح حمزة محروس باب التسجيل بعد مرور دقيقة واحدة على بداية المباراة حين تلقى تمريرة عرضية داخل المنطقة دون أي رقابة دفاعية، ليحولها داخل الشباك دون معاناة.



وأحرز محمد القشمي الهدف الثاني في الدقيقة 17 بعد جملة فنية رائعة وتسديدة بوجه القدم استقرت على يمين الحارس، وقلص منتخب غوام النتيجة في الدقيقة 23 عبر ميكاه ثوماس بتصويبة صاروخية استقرت في سقف المرمى.



واحتاج المنتخب اليمني دقيقة واحدة فقط لتوسيع الفارق بالهدف الثالث عبر قاسم الشرفي بعدما تلاعب بالمدافع داخل المنطقة بمهارة عالية.



وكاد منتخب غوام يقلص النتيجة مجددًا حين تحصل ضربة جزاء في الدقيقة 39، ولكن الحارس عبدالله السعدي تألق وتصدى لها من أمام اوز روكا.



واستمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 69 والتي شهدت أحمد ماهر الهداف الرابع لليمن، فيما أضاف البديل صقر إبراهيم خامس الاهداف في الدقيقة 88.



يذكر أن تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة تقام بنظام التجمع من جولة واحدة، وتضم 8 مجموعات مكونة من 4 منتخبات، بالإضافة إلى 3 مجموعات من 3 منتخبات فقط، على أن تُلعب مباريات كل مجموعة على حدة في دولة تم إختيارها مسبقًا.



ويترشح إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة صاحب المركز الأول في كل مجموعة مع أفضل 4 بطاقات للمنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب قطر الذي تأهل تلقائياً إلى البطولة كونه البلد المضيف.



وتنطلق منافسات النسخة السادسة من بطولة آسيا تحت 23 سنة يوم 15 أبريل من العام المقبل 2024 وتستمر حتى 3 مايو.



المصدر: ميركاتو