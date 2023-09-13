منتخب الطاولة يتأهل لنصف نهائى البطولة الأفريقية رجال وسيدات

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب تنس الطاولة رجال فى التأهل الي نصف نهائي بطولة أفريقيا التى تقام بتونس ، كما تأهل منتخب السيدات لمنافسات نفس الدور.

وتأهل منتخب الرجال لقبل النهائي بعد التغلب على كوت ديفوار بنتيجة 3-0 فى ربع النهائى ، بينما تأهل منتخب السيدات بعد الفوز على جنوب أفريقيا بنفس النتيجة.

وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لتنس الطاولة يوم الخميس المقبل فى تونس على هامش منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 9 إلى 19 سبتمبر الجارى.

ويمثل مصر فى الجمعية العمومية معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري، والذى يرافق بعثة المنتخب خلال المشاركة في البطولة.