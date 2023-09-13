شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص فى الأهلى لتجهيز الفرنسى موديست لقيادة هجوم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ومعاونيه أندرياس أندويا وكارلوس بيرنيجر على تجهيز الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر الجديد، والمنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم الجديد، من أجل أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل على استاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.

ويرغب كولر في رفع اللياقة البدنية والفنية للمهاجم الفرنسي على أن يكون على أتم الاستعداد حال الاستعانة به للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي، بعدما نجحت إدارة الأهلي في التعاقد معه لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ليكون أحد الحلول الهجومية المطروحة أمام كولر للاستعانة به.

ويسابق كولر ومعاونيه الزمن من أجل تجهيز أنتوني موديست فنيا وبدنيا قبل مباراة السوبر، حيث يتوقف الأمر على وصول البطاقة الدولية الخالصة باللاعب والتأكد من جاهزية اللاعب الفنية بشكل كامل للمشاركة في اللقاء، أو الاتجاه للبدائل والاستعانة بأحد اللاعبين الآخرين سواء محمود كهربا أو صلاح محسن لقيادة الهجوم في السوبر الإفريقي.