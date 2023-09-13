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ثلاثى الأثقال يبدأون منافسات بطولة العالم بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الأربعاء، 3 لاعبين من فراعنة رفع الأثقال منافسات بطولة العالم المقامة فى  المملكة العربية و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

 

ويخوض اليوم محمود حسنى منافسات وزن 96 كجم، كما يخوض كريم كحلة منافسات نفس الوزن ، أما على صعيد السيدات تحرض نعمة سعيد منافسات وزن 71 كجم. 

 

ونجح منتخب الأثقال فى تحقيق صدارة  بطولة أفريقيا للكبار، التى أقيمت في تونس مايو الماضى ، وتحقيق منتخب مصر 30 ميدالية متنوعة، منها 21 ميدالية ذهب و4 ميدالية فضة و5 ميدالية برونز.

 

وحقق ميداليات المنتخب نعمة سعيد 3 ميداليات ذهب فى منافسات وزن 71 كجم ، وسارة سمير 3 ميداليات ذهب في وزن 81 كجم، وكريم كحلة 3 ميداليات ذهب في وزن 89 كجم ، وياسر أسامة 3 ميداليات ذهب في وزن -102 كجم ، وحليمة عبدالعظيم 3 ميداليات ذهب في وزن + 87 كجم ، وسمر حبشي 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية في وزن 87 كجم ، وفاطمة صادق 3 ميداليات بينهم ذهبية وفضيتين في وزن 87 كجم ، وعبدالرحمن محمد 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية ، وإسلام أبوالوفا 3 ميداليات فضية وبرونزيتين في وزن 89 كجم ،ومحمد سليم 3 ميداليات برونز في وزن -102

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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