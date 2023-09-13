شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يخاطب رابطة الأندية لمعرفة موعد مواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب الجهاز الإداري بنادي المقاولون العرب رابطة الأندية المحترفة، لمعرفة موعد مباراة بلدية المحلة في الجولة الأولى من الدوري، المقرر انطلاقه الاثنين المقبل، لوضع خطة الاستعداد المناسبة والدخول في معسكر تحضيرة للمباراة الافتتاحية.

وأقيمت قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2024-2023 في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة وجاءت مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب كالتالي:

الجولة الأولى: المقاولون العرب ضد بلدية المحلة.

الجولة الثانية: الزمالك ضد المقاولون العرب.

الجولة الثالثة: سموحة ضد المقاولون العرب.

الجولة الرابعة: المقاولون العرب ضد زد.

الجولة الخامسة: الاتحاد ضد المقاولون العرب.

الجولة السادسة: المقاولون العرب ضد الأهلي.

الجولة السابعة: فاركو ضد المقاولون العرب.

الجولة الثامنة: المقاولون العرب ضد الداخلية.

الجولة التاسعة: طلائع الجيش ضد المقاولون العرب.

الجولة العاشرة: المقاولون العرب ضد بيراميدز.

الجولة الحادية عشر: البنك الأهلي ضد المقاولون العرب.

الجولة الثانية عشر: المقاولون العرب ضد انبي.

الجولة الثالثة عشر: فيوتشر ضد المقاولون العرب.

الجولة الرابعة عشر: المقاولون العرب ضد المصري.

الجولة الخامسة عشر: سيراميكا ضد المقاولون العرب.

الجولة السادسة عشر: المقاولون العرب ضد الإسماعيلي.

الجولة السابعة عشر: الجونة ضد المقاولون العرب.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، 18 سبتمبر المقبل، على أن يتم إبلاغ الأندية بمواعيد المباريات خلال الأيام القليلة المقبلة.