شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثالث جولات مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأربعاء ، مواجهات قوية فى إطار ثالث جولات دورى المرتبط بالمحترفين كرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2023/2024 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع العبور و المعادى مع سموحة والزهور مع الشمس و الزمالك مع أصحاب الجياد و الطيران مع الأوليمبى و طلائع الجيش مع الترسانة و هليوبوليس مع الجزيرة و سبورتنج مع البنك الأهلى .

فيما تقام الجولة الرابعة الأربعاء القادم ، بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الأهلى و أصحاب الجياد مع المعادى و الأوليمبى مع الزهور و الترسانة مع الزمالك و الجزيرة مع الطيران و البنك الأعلى مع طلائع الجيش و سبورتنج مع هليوبوليس .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.