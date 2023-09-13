شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يصرف النظر عن التعاقد مع النيجيرى جبريل أوريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صرف مسئولو النادي البنك الأهلي النظر عن التعاقد مع النيجيري جابريل أوريك لاعب وسط غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، بسبب المغالاة المادية لمسئولو نادي زعيم الفلاحين .

ورفض مسئولو غزل المحلة ، العرض المقدم من نظرائهم في نادي البنك الأهلي ،والذي وصل إلي 3 مليون جنيه لضم اللاعب النيجيري ، فيما طالب مسئولو المحلة 12 مليون جنيه للتنازل عن خدمات اللاعب .

وكان نادي البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار، قد تعاقد مع إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري رسميا لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد ما نال إبراهيم حسن إعجاب الجهاز الفني للبنك الأهلي بقيادة بابا فاسيليو، الذى منح الضوء الأخضر لمسئولى النادي للتعاقد مع اللاعب.

وأعلن نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع 7 لاعبين، وهم: جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي وعماد فتحى، استعدادا للموسم الجديد.