شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اليوم الثانى لمنافسات بطولة العالم لناشئى الخماسى الحديث فى ليتوانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق صباح اليوم الأربعاء ، منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 21 عاما في الخماسي الحديث والمقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري بمدينة دروسكينينكي في ليتوانيا.

وتضم قائمة المنتخب المصرى 4 لاعبين، وهم "محمـد الجنـدى ومعتـز وائـل ومـازن طـارق ومحمـد حسـام"، وتشهد قائمة ألفتيات مشاركة الرباعى "ملـك إسماعيل وأميـره قنـديـل وفريدة أبو هاشم وزينة عامر".

ويترأس البعثة المهندس عمـرو شمـس، كما تضم يـاســر حفنـى المستشار ألفنى ومدير الرياضي، وعمـــرو سـيــد المدير ألفني، ومـؤمـن سيــد المدير ألفنى للسلاح، ومحمـد العسـال المدير ألفنى للسلاح، وديفيـد عادل المدير ألفنى للسلاح، وعبد الرحمن عادل المدير ألفنى للسلاح، وإبـراهيـم سكـــر المدير ألفنى للرماية، وهشــام سليمـان المدير ألفنى للضاحية والدكتور محسن حسنى للعلاج الطبيعى والتدليك.

وتوج زوجي المنتخب المصري للخماسي الحديث المكون من ملك إسماعيل وفريدة أبو هاشم بالميدالية الذهبية لمسابقة تتابع السيدات في افتتاح منافسات بطولة العالم للناشئين .. واحرز الزوجي المصري الميدالية الذهبية برصيد 1103 نقطة متقدمًا على زوجي المجر المكون من سارة دوركا وليلي باسا الذي فاز بالفضية محققًا 1052 نقطة، وزوجي ليتوانيا المكون من تيجا باكينكيتي وجيدري جوديليت الذي حقق البرونزية برصيد 1011 نقطة.

الجدير بالذكر أن مصر حققت ميداليتين بواقع ذهبية وفضية فى النسخة الماضية من بطولة العالم للناشئين التى أقيمت فى بـولنــــدا 2022 .

حيث توج ألفريق المكون من (محمـد الجنـدى- معتـز وائل – عمـر وائـل) بذهبيــة ‏ ألفـرق، واحرز محمــد الجنــدى فضيـــة ألفردى فيما حصل ألفريق المكون من (يـوسـف قـرنـى – اميرة قنديل) علـى المركـز الـرابـع ‏ فى التتابع المختلـط.