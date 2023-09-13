شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تمدد الجولة الأولى بالدورى على 4 أيام لتفادي التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، خوض مباريات الجولة الأولى من الدوري على مدار أربعة أيام في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الجاري، وذلك لتفادي تأجيل مباراتي الزمالك وفيوتشر في الأسبوع الأول نظرا لخوضهما مباراة ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية يوم 17 سبتمبر.

أجرت رابطة الأندية قرعة الدورى للموسم الجديد المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى والذى أسفر عن مواجهات غاية في القوة في الأسبوع الأول، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى والمصرى، وبيراميدز والزمالك، بينما يلتقى الأهلى والزمالك فى لقاء القمة بالجولة العاشرة.

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن السعي لحضور الجماهير بنصف سعة الملاعب في الدور الأول على أن تكون السعة الكاملة في الدور الثاني.

ولم تحصل رابطة الأندية سوى على موافقة 10 آلاف مشجع حتى الآن وسيتم الإعلان عن العدد النهائي قبل 72 ساعة من بداية الدوري.