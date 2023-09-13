شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى فى بيراميدز اليوم للإعلان عن الزى الجديد لفريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا في السابعة من مساء اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، للكشف عن ملابسه للموسم الجديد، وزي فريق الكرة خلال الموسم المقبل.

وقامت إدارة نادي بيراميدز بدعوة ممثلي وسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية لحضور المؤتمر الصحفي للكشف عن الزي الجديد للنادي بحضور الإدارة التنفيذية والجهاز الفني ونجوم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز.

قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، رفض تظلم نادى بيراميدز ولاعبه محمد الشيبى لتغليظ عقوبة حسين الشحات لاعب الأهلى بعد الأزمة التى نشبت بينها خلال المباراة الأخيرة للفريقين بالدورى العام.