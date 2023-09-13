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مصر تواجه الصين ولاتفيا وفرنسا والمجر فى الدورى العالمى للسلة بمنغوليا

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب السلة  3x3 شباب وناشئين تحت 23 وتحت 21 بنات وأولاد مع منتخبات الصين و المجر ولاتفيا وفرنسا فى منافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام فى الفترة من13 إلى 16 سبتمبر الجارى بمنغوليا.

 ويلتقى منتخب الآنسات مع الصين تحت 23 سنة ، والمجر تحت 21 سنة، بينما يلتقى منتخب الشباب مع لاتفيا تحت 23 و فرنسا تحت 21 .

يقع منتخب تحت 21 سنة بنات فى مجموعة b التى تضم منتخبات ألمانيا وفرنسا ومصر، وبالنسبة للأولاد يقع فى مجموعة A مع فرنسا وليتوانيا

 بينما يقع منتخب تحت 23 شنة بنات فى مجموعة A بجانب منتخبات الصين والمجر بينما يقع منتخب البنات فى مجموعة b التى تضم منتخبات فرنسا وبولندا

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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