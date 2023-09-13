شكرا لقرائتكم خبر عن عواد وجمعة خارج حسابات الزمالك فى رحلة تنزانيا وغموض حول فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الثنائى محمد عواد وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك، من حسابات الجهاز الفني، قبل السفر إلى تنزانيا اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ والمقرر لها السبت المقبل.

ويعانى الثنائى عواد وجمعة من الإصابة في الوقت الحالي، ويخضع اللاعبان لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الفني، للتعافى من الإصابة استعدادا للتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

فيما سادت حالة من الغموض حول موقف أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، الذى يعانى من آلام في عضلات البطن، تعرض لها خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطنى الأخير ليتم استبعاده من المعسكر ويخضع اللاعب حاليا لفحوصات طبية مكثفة داخل الزمالك لتحديد حجم الإصابة وإمكانية تواجده في القائمة المسافرة إلى تنزانيا من عدمه.

ويبدأ فريق الزمالك استعداداته لرحلة الكونفدرالية الأفريقية، بالسفر إلى تنزانيا اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار وأستقر الجهاز الفنى على السفر قبل موعد المباراة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبون من الاعتياد على الأجواء فى تنزانيا.

في سياق مختلف، شهدت الساعات الماضية عودة محمود شيكابالا للتدريبات الجماعية للزمالك بعدما كان يعانى من اجهاد عضلى، كما عاد عمرو السيسى للتدريبات بعدما كان يعانى من إصابة جزع فى الركبة، كما تأكد الجهاز من جاهزية محمد عبد الشافى، الذى يعد أحد العناصر الهامة فى الفريق، نظرًا لخبراته الكبيرة.