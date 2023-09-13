شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة يتلقى ترشيحا للانضمام للجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم الدولى جهاد جريشة أنه تلقى ترشيحا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للانضمام للجنة الحكام بالكاف، نظرا لخبراته الكبيرة في مجال التحكيم، رغم أنه لم يحظى بالاختيار ضمن لجنة الحكام المصرية برئاسة فيتور بيريرا.

وأكد جهاد جريشة أنه تلقى اهتماما من عبد الحكيم الشلماني عضو المكتب التنفيذي للكاف ورئيس اتحاد شمال افريقيا بانضمامه للجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بشرط إرسال خطاب ترشيح باسمه من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

كان جريشة ثامن ممثل لمصر تحكيميًا في المونديال بعد مشاركته في نسخة روسيا 2018 وهو خامس حكم ساحة يشارك في كأس العالم، علما بأن النسخة الأخيرة للمونديال شارك فيها محمود أبو الرجال فقط كحكم مساعد.

وأدار جريشة العديد من البطولات فى بطولات كأس أمم أفريقيا أعوام 2012، 2013، 2015، 2017، كما أدار مباراتين فى نهائيات كأس العالم 2017 تحت 20 سنة، أدار نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2017، وأدار مباراتين فى نهائيات دورة الألعاب الأوليمبية 2016، وأدار مباراة إنجلترا وبنما فى نهائيات مونديال روسيا 2018.