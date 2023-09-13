شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يقترب من المشاركة مع الأهلى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب إمام عاشور لاعب وسط الأهلي من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل في السعودية، خاصة بعد تأكد الجهاز الفني من جاهزية اللاعب الفنية والبدنية للعب 90 دقيقة كاملة، وذلك بعدما شارك في مباراة فريقه الودية أمام طلائع الجيش في البروفة الأخيرة قبل خوض السوبر الإفريقي والتى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف من ضربة جزاء.

وشارك إمام عاشور أساسيا في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ومن قبلها شارك كبديل في مباراة فريقه الودية أمام ألوميني السلوفيني خلال معسكر الأهلي الخارجي بدولة النمسا، وقدم مردودا طيبا ونال استحسان الجهاز الفني الذي يرغب في منحه فرصة المشاركة الأساسية خلال الفترة القادمة واللعب بجوار الثنائي مروان عطية واليو ديانج.

ووصل أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.