شكرا لقرائتكم خبر عن زد يترقب انتظام محمود صابر في التدريبات قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود صابر لاعب زد اف سي الجديد والمنضم على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادي بيراميدز اليوم الخميس، في تدريبات فريق اليوم أو غدا الخميس بعد إنهاء إجراءات التعاقد معه، من أجل تدعيم خط وسط الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

من جانبه، أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد أن الجهاز الفني يترقب انتظام اللاعب في التدريبات اليوم أو غدا الخميس عل أقصى تقدير بعد إنهاء كل الإجراءات الخاصة باستعارة اللاعب، ليكون آخر تدعيمات فريق زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج محمود صابر من حسابات الجهاز الفني لفريق زد بقيادة جيامي باتشيكو، في ظل وجود تخمة من اللاعبين في مركزه، وهو ما دفع نادي زد للتعاقد معه، باعتباره من اللاعبين المميزين في منطقة الوسط والمدفعجية في التصويب على المرمى.

ويستعد فريق زد لمواجهة الإسماعيلي في افتتاح الدوي، حيث استعد جيدا لخوض مسابقة الدوري من خلال خوض معسكرين مغلقين مبمدينة الإسكندرية.